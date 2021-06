A Bologna riapre Fico, la Disneyland italiana del Cibo

Pubblicità

(ANSA) – BOLOGNA, 23 GIU – Vissuto un anno di lavori – dedicati a trasformarlo in un parco tematico vero e proprio – riapre a Bologna Fico Eataly World ribattezzato, fin dagli albori, la ‘Disneyland del Cibo’ e capace di generare , nello scorso triennio, l’11% del flusso turistico approdato sotto le Due Torri.

Il ‘nuovo’ Fico – presentato oggi a Milano – offrirà 30 nuove attrazioni, 7 aree a tema, 26 tra ristoranti e punti di street food, 13 Fabbriche con show multimediali e una fattoria degli animali. L’apertura è fissata alle 7 di sera del 7 luglio prossimo a coronamento, spiega il neo amministratore delegato, Stefano Cigarini, di un “nuovo piano di rilancio che riprogetta e mette a fuoco l’esperienza del visitatore, trasformandosi in un Experience Park, un parco tematico che stimola i 5 sensi e coniuga passione per il cibo e divertimento”. Dopo il Grand Opening del 7 luglio, il parco aprirà continuativamente dal 22 luglio in poi, Il Fico rinnovato si estenderà su circa 15 ettari divisi in 7 aree tematiche: quella dei Salumi e dei Formaggi; della Pasta, del Gioco; dello Sport, del Vino, dell’Olio, dei Dolc arricchiti con giochi, giostre ed attrazioni a tema cibo. Completa il parco un luna park contadino, ‘Luna Farm’ con 14 attrazioni firmate Zamperla.

Confermati i punti fermi del progetto originale di Fico, che dal 2017 ha raccolto circa 5 milioni di visitatori: i 60 operatori della filiera agroalimentare, che offrono cibo ma soprattutto esperienze a tema, inclusi i grandi Consorzi come Parmigiano Reggiano, Grana Padano, San Daniele, Mortadella Bologna, Aceto Balsamico di Modena e Carne Razza Maremmana Bio.

Confermati anche il progetto Km0, per cui il cibo prodotto nel parco viene servito in tutti i ristoranti e fra gli operatori presenti e l’impegno di Fico come parco eco-sostenibile, grazie ai 55.000 mq di impianto fotovoltaico su tetto. E’ previsto il pagamento di un biglietto base 8 euro e altri ticket aggiuntivi per degustazioni e altre iniziative. (ANSA).







