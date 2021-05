Al via candidature start up Sud Italia progetto First Round

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 06 MAG – Partono oggi, fino al 15 giugno, le candidature delle start up per First Round (www.first-round.it), il programma promosso da Entopan Innovation, incubatore, acceleratore e hub di Open Innovation, e Invitalia – Agenzia Nazionale per lo Sviluppo a sostegno dell’imprenditoria innovativa del Sud Italia.

First Round, ricorda una nota, consente alle startup/imprese di essere accompagnate in un percorso di avvio o consolidamento della propria idea di business attraverso lo sviluppo o l’introduzione di prodotti e servizi innovativi nei seguenti ambiti specifici: Salute, Benessere, Stili di Vita; Energy e Circular Economy; Smart Manufacturing; Agroalimentare; Industria Culturale e Creativa.

Finalità di First Round è la promozione e la valorizzazione delle opportunità offerte dagli incentivi e dalla misura agevolativa Resto al Sud a favore dell’imprenditoria innovativa del Mezzogiorno che ha capacità di generare impatti sociali, ambientali e culturali. Obiettivo strategico è quello di innescare processi di empowerment e valorizzazione dei giovani talenti, sostenendo le organizzazioni che nella fase iniziale incontrano grandi difficoltà di accesso al credito o a round di finanziamento importanti per lo sviluppo di impresa. (ANSA).







