Alitalia: Fit-Filt-Uilt, nuovo incontro con commissari il 17

(ANSA) – ROMA, 10 MAR – Il primo incontro convocato dai nuovi Commissari Straordinari di Alitalia con i sindacati si è concluso con un nuovo appuntamento per il 17 marzo e la conferma dello “stato di criticità finanziaria in cui versa attualmente l’Amministrazione Straordinaria”, secondo quanto riferisce una nota congiunta di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti diffusa al termine dell’incontro.

“Ai Commissari è stata evidenziata – si legge nel testo – la necessità di un continuo e costante confronto quale elemento imprescindibile per una positiva risoluzione della delicata vertenza.

È stata ribadita la necessità di assicurare la continuità operativa e finanziaria di Alitalia in A. S., garantendo la regolare erogazione delle retribuzioni”. I sindacati hanno sottolineato poi “l’impossibilità a percorrere uno schema che non preveda l’unicità aziendale, salvaguardando l’occupazione, anche attraverso un più coraggioso piano industriale di Ita”, e “indifferibile urgenza di aprire un confronto di merito fattivo” con il Governo.

“Il tempo non è più un elemento neutro!”, dichiarano. (ANSA).







