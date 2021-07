Alla Cimolai lavori ciclopedonale in Lussemburgo (8,3mln)

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – PORCIA, 06 LUG – L’azienda friulana Cimolai, leader internazionale nella progettazione, fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio, si è aggiudicata i lavori per la realizzazione di una passerella ciclopedonale in Lussemburgo per un valore di 8,3 milioni di euro. L’opera, in associazione temporanea di imprese con l’azienda Félix Giorgetti, impresa lussemburghese, ha un valore complessivo di 25 milioni di euro e Cimolai fornirà tutte le strutture metalliche, con l’impiego di circa 2.000 tonnellate di acciaio.

L’infrastruttura sarà lunga 1,7 km, interamente sopraelevata, di cui circa 320 metri saranno sospesi sopra la linea ferroviaria.

Il progetto, richiesto dal Ministero della Mobilità e dei Lavori Pubblici del Granducato del Lussemburgo, metterà in collegamento i quartieri di Esch Belval con Esch-sur-Alzette, nei pressi della capitale. L’opera rientra nel progetto del Lussemburgo di ampliare la rete ciclopedonale nazionale.

L’inizio del montaggio in cantiere della struttura metallica è previsto per gennaio 2022, il completamento dei lavori è fissato entro settembre 2022.

Cimolai ha in corso 40 progetti in tutto il mondo (Europa, Stati Uniti, Canada, America Latina, Medio Oriente, Africa), tra i quali il telescopio più grande del pianeta, l’ELT nel deserto dell’Atacama in Cile, lo stadio di Al Bayt in Qatar per i prossimi mondiali di calcio e le infrastrutture per la Ionica nel sud Italia. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest