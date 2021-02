ANSA e 4W Marketplace rinnovano partnership

Pubblicità

Pubblicità

Continua la partnership tra ANSA e 4W MarketPlace, che vede quest’ultima a supporto dell’Agenzia di informazione nell’attività commerciale di raccolta ADV sui centri media, in particolare sul fronte delle tecnologie e delle pianificazioni premium.

4w MarketPlace collabora da lungo tempo con l’Agenzia che gestisce al proprio interno la raccolta pubblicitaria del sito.

Da due anni 4w ne affianca l’attività commerciale con la gestione esclusiva della gran parte dei formati video e display in programmatico sul target centri media e agenzie di pubblicità ed il supporto alla forza vendita di ANSA nella raccolta Premium.

ANSA.it è al primo posto per affidabilità nella classifica italiana dei brand di informazione e il quarto sito più utilizzato settimanalmente, secondo il Digital News Report 2020 del Reuters Institute, con oltre 40 milioni di browser unici al mese e oltre 226 milioni di pagine viste (Google Analytics, gennaio 2021).

“Siamo molto fieri della riconferma da parte di ANSA, sia da un punto di vista commerciale che tecnologico” afferma Roberto Bassani, Chief Product & Technology Officer di 4w. “La partnership tra le nostre due realtà si è sempre basata su una stretta collaborazione sul piano tecnologico e naturalmente continueremo a garantire ad ANSA il miglior supporto”.

“Il 2021 non poteva iniziare meglio, abbiamo diverse novità in questo inizio d’anno e siamo pronti alle sfide che ci attendono” commenta Roberto Barberis, CEO di 4w. “ANSA rappresenta un ambiente di indiscutibile prestigio per gli investimenti pubblicitari. 4w e la sua forza commerciale lavoreranno per proseguire il lavoro svolto fino ad oggi ed esprimere questo valore al mercato”.







Go to Source

Tweet Share Pinterest