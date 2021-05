Ansa Voice EconoMIA, arriva l’economia raccontata in podcast

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 03 MAG – Come legare il concetto del debito al futuro dei nostri figli, oppure che impatto avrà l’intelligenza artificiale nella nostra vita ma anche come il Recovery Plan entrerà nelle vite dei cittadini e come cambieranno pensioni, fisco e lavoro: arriva Ansa Voice EconoMIA, una nuova rubrica settimanale che attraverso lo strumento del podcast racconterà l’attualità economico e finanziaria del nostro Paese.

Ogni lunedì alle 17 la redazione economica dell’ANSA affronterà un diverso tema legato all’attualità ma con l’obiettivo di ‘entrare dentro’ la notizia, spiegarne i nessi logici, gli impatti sui cittadini, i possibili sviluppi futuri.

Sarà possibile trovarlo sull’home page di Ansa.it e, per l’intera settimana, in primo piano nella pagina economica del sito, oltre sulle principali piattaforme di podcast (Spreaker, Spotify e le altre). L’obiettivo della rubrica, in collaborazione con Banca Ifis, è quello di avvicinare, con un linguaggio semplice, l’ascoltatore a temi che talvolta possono apparire complessi ma che hanno impatto sulla nostra vita e orientano le nostre scelte quotidiane.

La scelta di mettere in maiuscolo le tre lettere MIA dentro la parola economia ha un doppio significato: vuole come primo aspetto evidenziare l’impegno a fare un’informazione vicino ai cittadini, ma anche sottolineare che anche ciascuno di noi è parte integrante e vive nell’economia perché produce, acquista, consuma, sceglie, risparmia, investe, utilizza bonus o semplicemente va in pensione. Così la rubrica sarà utilizzata per spiegare talvolta una parola nuova, altre volte per illustrare un provvedimento o raccontare un’innovazione, senza dimenticare mai che dietro formule e numeri vi sono sempre persone. Spesso nei contenuti vi saranno le ‘frasi’ chiave dei protagonisti, che saranno esaminate e spiegate con il rigore informativo dell’Agenzia ANSA ma senza timore di citare la battuta di un film o il brano di una canzone perché un podcast deve sempre saper essere ‘leggero’.

Il primo podcast EconoMIA sarà pubblicato oggi alle 17 e fornirà alcune chiavi di lettura su come interpretare i dati del deficit, del debito e delle crescita. Il titolo è: “Dal Def al Recovery, i conti pubblici raccontati ai cittadini”. (ANSA).







