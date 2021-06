Assegno unico per il 5,5% delle famiglie italiane

Pubblicità

Le stime mostrano che il 5,5% delle famiglie può beneficiare dell’assegno temporaneo per i figli minori e il 15,8% della maggiorazione degli assegni familiari.

E’ quanto indicato dal presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, in audizione alla commissione Lavoro del Senato, aggiungendo che secondo la simulazione, nel secondo semestre del 2021, quando entrerà in vigore la misura ‘ponte’, l’importo medio dell’assegno temporaneo sarebbe pari a 962 euro, mentre quello della maggiorazione a 377 euro.

Considerando il dato di 25,7 milioni di famiglie italiane, quindi, secondo la stima Istat sono circa 1,4 milioni quelle che possono beneficiare dell’assegno temporaneo per i figli minori. Blangiardo ha anche ricordato gli ultimi dati sulla povertà assoluta che mostrano come il numero di minori che vivono in condizioni di povertà sia pari a 1 milione 337mila, con un’incidenza del 13,5%, superiore a quella media nazionale (9,4%), in aumento di oltre due punti rispetto al 2019 (+1,7 punti per la media nazionale). Le famiglie con minori in povertà assoluta sono oltre 767mila, con un’incidenza pari all’11,9% (era 9,7 nel 2019). Tenendo conto anche del calo delle nascite, “appare evidente la necessità di azioni che, oltre a ridurre le disparità e promuovere la parità di genere, sostengano la natalità e la lotta alla povertà minorile, obiettivi che contribuirebbero a promuovere quell’investimento in capitale umano di cui il nostro Paese ha estremo bisogno”, ha detto.







