Auto: -14% mercato Italia a gennaio, Stellantis -21,7%

(ANSA) – TORINO, 01 FEB – In Italia a gennaio sono state immatricolate 134.001 auto, il 14,03% in meno dello stesso mese del 2020. Lo rende noto il ministero dei Trasporti. Stellantis, il gruppo nato a inizio anno dalla fusione di Fca e Psa, ha immatricolato nello stesso mese in Italia 52.542 auto, il 21,7% in meno dello stesso mese del 2019 quando ancora le due società erano separate. La quota è pari al 39,2% a fronte del 43,1%.

Le immatricolazioni di Fca sono 30.660, in calo del 23,2% (quota dal 25,6 al 22,9%). Quelle di Psa 21.882, il 19,6% in meno (quota dal 17,5 al 16,3%).

“Nel mese di gennaio la pandemia morde il mercato dell’auto in tutta Europa con cali che, secondo le prime indicazioni, sono molto pesanti. In Italia però ci sono stati due giorni lavorati in meno: a parità di giorni lavorati il calo è del 4,97%. Un risultato che, al di là del segno meno, è indubbiamente importante perché il confronto si fa con un livello ante-crisi visto che la pandemia ha incominciato a penalizzare il mercato dell’auto soltanto da marzo”, sottolinea il Centro Studi Promotor che attribuisce il risultati positivo agli incentivi e, in particolare, al pacchetto Beneamati che li ha introdotti anche per le auto con alimentazione tradizionale. (ANSA).







