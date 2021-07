Auto: Nhoa e Free2Move eSolution, arriva rete Atlante

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – TORINO, 23 LUG – Nhoa e Free2Move eSolution puntano a realizzare la più ampia rete di ricarica elettrica rapida del Sud Europa. Sarà aperta a tutti con un accesso preferenziale per i clienti di Stellantis. Entro il 2030 saranno installate 35.000 colonnine in 4 paesi europei, Italia, Francia, Spagna e Portogallo con un ingente investimento.

Il progetto Atlante – che prevede lo sviluppo della prima rete di ricarica rapida integrata al 100% con la rete elettrica (vehicle-grid-integrated, Vgi), energia rinnovabile e sistemi di accumulo – si inserisce perfettamente nel contesto dell’adozione da parte della Commissione Europea del pacchetto “Fit for 55” i cui obiettivi sono, tra gli altri, ottenere il 100% di auto a zero emissioni immatricolate a partire dal 2035 e installare punti di ricarica e rifornimento a intervalli regolari sulle principali autostrade: ogni 60 chilometri per la ricarica elettrica e ogni 150 chilometri per il rifornimento di idrogeno.

“Vogliamo investire e fare più in fretta possibile. Non abbiamo abbastanza concorrenti, mi auguro che aumentino perché siamo troppo indietro rispetto al bisogno. Il governo ci ha detto che monitorerà questo ambizioso piano. Il progetto Atlante è la pietra miliare delle nostre ambizioni strategiche e testimonianza della trasformazione di Nhoa: da puro player tecnologico a sviluppatore e operatore di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici che vanta un portafoglio di prodotti e tecnologie unico, verticalmente integrati dallo stoccaggio di energia alla mobilità elettrica” ha spiegato Carlalberto Guglielminotti, amministratore delegato di Nhoa e executive chairman di Free2Move eSolutions.

“Atlante sta aprendo una nuova era in cui la transizione energetica e la mobilità a zero emissioni diventeranno la normalità nella nostra vita, permettendo un pianeta migliore per le generazioni future” ha aggiunto Roberto di Stefano, amministratore delegato di Free2Move eSolutions. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest