Banca Sistema: compie 10 anni, li celebra con una mostra

(ANSA) – MILANO, 21 GIU – Banca Sistema celebra i suoi primi 10 anni di attività con una mostra che vede come protagonisti 5 giovani talentuosi artisti scelti tra i 35 con cui la Banca ha già collaborato in passato.

La mostra è ospitata a partire da oggi in Palazzo Largo Augusto, sede del Gruppo a Milano. “È un onore per noi celebrare questi 10 anni di sviluppo della Banca e di successi – sottolinea l’a.d Gianluca Garbi – con una collettiva d’arte come ‘Frammenti Paesaggio’ che vede protagonisti il talento e la capacità di dialogare valorizzando le specificità dei singoli artisti che sono stati in grado di crescere affermando in pochi anni le loro doti a livello nazionale e internazionale. Questi – prosegue – sono attributi fondamentali che ritrovo nella storia e nel futuro di crescita e diversificazione di Banca Sistema, che è cresciuta in questi dieci anni come Gruppo unito pur mantenendo una elevata specializzazione in tre aree – factoring, cessione del quinto e credito su pegno”, conclude. (ANSA).







