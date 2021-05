Banche: Bnp, italiano Pierri a capo asset management

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 06 MAG – L’italiano Sandro Pierri ricoprirà dal prossimo 1 luglio, la carica di Ceo di BNP Paribas Asset Management, la società del Gruppo specializzata in asset management.

Sandro Pierri, ricorda una nota del gruppo, ha più di 30 anni di esperienza nel settore dell’asset management. È entrato a far parte di BNPP AM nel 2017 come responsabile del Global Client Group (GCG). La sua carriera inizia nel 1989 come portfolio manager in San Paolo Fondi, trasferendosi in BNL Gestioni in 1992, prima di entrare in ING Investment Management in Italia nel 1994, dove ha ricoperto diversi ruoli commerciali. Tra il 2002 e il 2003 è stato amministratore delegato delle attività retail italiane di ING Group. Nel 2004, a seguito dell’acquisizione da parte di UniCredit/Pioneer delle attività italiane di ING, è entrato a far parte di Pioneer Investments, la divisione di asset management di UniCredit. Ha ricoperto per 10 anni varie posizioni commerciali e manageriali, tra cui quella di Amministratore Delegato nel 2012. (ANSA).







