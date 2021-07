Bankitalia: Visco, Milano Hub sosterrà evoluzione digitale

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 21 LUG – Entra in piena operatività il Milano Hub di Banca d’Italia. Si tratta del polo tecnologico progettato per “sostenere l’evoluzione digitale del mercato finanziario, rafforzare il dialogo con tutti gli attori che ne sono parte, favorire l’attrazione di talenti e di investimenti”, spiega in un videomessaggio il Governatore, Ignazio Visco.

Milano Hub – sottolinea il Governatore – “mira a rappresentare il luogo fisico e virtuale dove la Banca d’Italia assiste gli operatori nella collaborazione in iniziative di analisi e ricerca, nello sviluppo di progetti, nella verifica della qualità e della sicurezza di innovazioni specifiche in grado di apportare vantaggi diffusi”.

Per quanto riguarda la selezione dei progetti Visco evidenzia che “avverrà sulla base di criteri oggetti e trasparenti e le nostre conoscenze e competenze tecniche e regolamentari, in materia bancaria e finanziaria, saranno volte a valorizzare, nell’ambito della rete di collaborazioni e di dialogo con altre autorità e istituzioni, le più promettenti iniziative”. (ANSA).







