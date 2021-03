Bce lascia i tassi invariati. Lagarde, recovery diventi operativo senza ritardi

Pubblicità

La situazione economica complessiva dell’Eurozona è “complessivamente migliorata” grazie alla ripresa della domanda globale e allo stimolo di bilancio, ma “nel breve termine rimangono incertezze collegate alle dinamiche della pandemia e alla velocità della campagna di vaccinazione”. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde.

La Bce alza la stima per la crescita dell’Eurozona nel 2021 a 4% da +3,9% di dicembre, e prevede un 4,1% per il 2022 e 2,1% per il 2023. “Il Pil reale probabilmente ha subito una nuova contrazione nel primo trimestre” ma “la campagna delle vaccinazioni e un graduale allentamento delle misure di contenimento sociale rafforzano l’aspettativa di una decisa ripresa dell’attività economica nel 2021”, ha detto la presidente della Bce.

Il Consiglio direttivo della Bce riconosce il ruolo chiave del pacchetto Next Generation Eu e sottolinea l’importanza che diventi operativo senza ritardi. Chiede agli Stati membri di assicurare una puntuale ratifica della Decisione sulle risorse proprie, finalizzare i loro piani di ripresa e resilienza velocemente e utilizzare i fondi per una spesa pubblica produttiva, assieme a misure strutturali che rilancino la produttività”, ha aggiuto Lagarde.

La Bce ha migliorato le stime d’inflazione per l’Eurozona, portandole a +1,5% per il 2021 (da 1%), a +1,2% per il 2022 (da 1,1%) e mantenendole a 1,4% per il 2023. Ha affermato Lagarde.

Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 93,1 punti base dopo gli annunci della Bce sul mantenimento dei tassi invariati e di un’accelerazione nell’acquisto per l’emergenza pandemica col ‘Pepp’, per risalire poi a 94,2 punti. Aveva aperto la seduta già in calo a 97,9 punti rispetto ai 99 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del decennale italiano è sceso dopo gli annunci Bce allo 0,56%, per risalire poi in breve allo 0,59%, inseguito a un’apertura di giornata allo 0,64%, in discesa rispetto alla chiusura dello 0,67% del giorno prima.

La Banca Centrale Europea lascia, come nelle previsioni, i tassi d’interesse fermi: il tasso principale rimane a zero, il tasso sui depositi a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. Lo comunica la Bce dopo la riunione di politica monetaria.

La Bce ha deciso di effettuare gli acquisti del programma per l’emergenza pandemica ‘Pepp’ a un ritmo “significativamente più alto” nel prossimo trimestre. Lo annuncia la Bce.

Il Pepp rimane a 1.850 miliardi di euro con un orizzonte fissato fino a marzo 2022. Lo comunica la Bce dopo la riunione di politica monetaria.

“La potenza di fuoco del programma di acquisti di debito per l’emergenza pandemica, il ‘Pepp’, “può essere ricalibrata, se richiesto, per preservare condizioni di finanziamento favorevoli che contribuiscano a contrastare lo shock negativo della pandemia sul profilo dell’inflazione”. Lo comunica la Bce dopo la riunione di politica monetaria. La Bce non ha omesso nel suo comunicato, come qualcuno si aspettava, l’opzione di un utilizzare interamente la dotazione attuale del Pepp.





