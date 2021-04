Bce: Panetta, serve più ambizione, valutare aumento stimoli

Pubblicità

Pubblicità

L’area euro ha bisogno di rispondere con “maggiore ambizione” ai danni al tessuto economico inflitti dalla pandemia che “sono maggiori di quanto non si veda ora”. A dirlo è Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, in un’intervista al El Pais. La risposta deve essere anzitutto l’utilizzo degli strumenti di cui l’Unione si è dotata contro lo shock pandemico, ma potrebbe servire di più. “Dobbiamo rendere operativo lo strumento di Recovery Ue” da 750 miliardi di euro e “dovremmo valutare se fornire maggiore sostegno fiscale per riportare la domanda al suo potenziale più velocemente”, dice Panetta.

Inoltre per la Bce, di fronte a un’inflazione ancora lontana dall’obiettivo del 2%, aspettare rischia di essere “ancora più costoso”. “Abbiamo – spiega l’ex direttore generale della Banca d’Italia – spazio di manovra perché abbiamo usato solo una parte degli 1,85 miliardi” del Pepp. “Ma se spendiamo questi soldi e siamo ancora al di sotto dell’obiettivo, allora dovremo fare di più”.







Go to Source

Tweet Share Pinterest