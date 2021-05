Beltrame: ‘B20 sosterrà iniziative Wto per sviluppo sostenibile’

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 10 MAG – “Ridisegnare il futuro in chiave sostenibile è un filo rosso che attraversa tutte le Task Force del B20 Italy”, dice la vicepresidente di Confindustriua per l’internazionalizzazione, Barbara Beltrame Giacomello, dopo aver incontrato – nel suo ruolo di Chair della Task Force Trade & Investment del B20, con la B20 Chair Emma Marcegaglia – la drettrice generale del Wto, Ngozi Okonjo-Iweala “Commercio globale e investimenti esteri possono essere due veicoli straordinari per coniugare crescita economica e sostenibilità. Il B20 sosterrà le principali iniziative in discussione presso l’Omc in tema di sviluppo sostenibile, invitando i paesi del G20 a promuovere un’agenda multilaterale che favorisca l’accesso ai beni e servizi ambientali, garantisca la convergenza regolamentare in tema di efficienza energetica e utilizzi la leva degli Investimenti esteri per diffondere la cultura della sostenibilità lungo le intere catene globali del valore”.

Il B20 Italia – spiega una nota – sta riservando un’attenzione particolare anche alle iniziative dell’Omc su commercio e ambiente, al fine di accelerare la transizione verso un’economia più attenta all’ambiente e un uso più efficiente delle risorse, facilitando gli investimenti esteri con particolare attenzione alla sostenibilità e all’inclusione.

