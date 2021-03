Benzina: altra settimana in rialzo, verde a 1,566 euro

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 16 MAR – Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico, la benzina in modalità self si attesta su un prezzo medio nazionale di 1,566 euro al litro (1,549 euro in base alla rilevazione di martedì scorso) e il gasolio di 1,436 euro al litro (1,421 una settimana fa).

Si tratta, denuncia l’Unione nazionale consumatori, di “un’impennata inarrestabile che dura ininterrottamente da 4 mesi. In soli sette giorni un pieno da 50 litri costa 82 cent in più per la benzina e 74 cent per il gasolio. Dall’inizio dell’anno, un pieno da 50 litri è aumentato di 6 euro e 23 cent per la benzina e di 5 euro e 85 cent per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, dell’8,6% e dell’8,9%”.

Dal 9 novembre, ultima settimana senza rialzi, in poco più di 4 mesi, calcola l’associazione, “c’è stato un volo del 13,6% per la benzina e del 15% per il gasolio. Su un pieno di 50 litri l’aggravio è di oltre 9 euro: 9 euro e 39 cent per la benzina e 9 euro e 37 cent per il gasolio. Su base annua è pari a una stangata ad autovettura pari a 225 euro all’anno sia per la benzina che per il gasolio”. (ANSA).







