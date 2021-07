Borsa: Asia chiude contrastata, si guarda a petrolio e virus

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 05 LUG – Le Borse asiatiche chiudono contrastate con gli indici Pmi dei servizi in calo in tutta la regione per effetto delle misure di contenimento dei contagi da coronavirus. Sotto i riflettori restano i contrasti all’interno dell’Opec+ e gli effetti sul prezzo del petrolio. Con i mercati orfani di Wall Street, chiusa per il giorno dell’indipendenza, l’attenzione degli investitori è rivolta alle mosse delle banche centrali sugli stimoli alla crescita economica.

Conclude le contrattazioni in calo Tokyo (-0,64%). Sul fronte valutario lo yen è stabile a 111.10 sul dollaro, e a 131,79 sull’euro. A seduta ancora in corso è in calo Hong Kong (-0,52%) mentre sono in lieve rialzo Shanghai (+0,2%) e Shenzhen (+0,4%), Seul (+0,3%) e Mumbai (+0,6%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo l’indice Pmi servizi e composito dell’Eurozona, Italia, Germania, Francia e Regno Unito. La produzione industriale francese e l’indice Sentix della fiducia degli investitori dell’Ue. Previse anche le immatricolazione delle auto in Francia e Germania. La presidente della Bce, Christine Lagarde, interverrà nel corso di una cerimonia a Madrid. (ANSA).







