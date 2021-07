Borsa: Asia chiude in calo, si guarda a petrolio

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 16 LUG – Le Borse asiatiche chiudono in calo appesantite dalle vendite sul settore tecnologico dopo le posizioni del presidente degli Stati Uniti su Hong Kong. Si guarda anche all’andamento del prezzo del petrolio in attesa delle decisioni dei Paesi dell’Opec+ sulla produzione. Sotto i riflettori anche le mosse delle banche centrali nel giorno in cui la Banca del Giappone lascia invariati i tassi del bond a 10 anni e avvia una strategia in favore del clima.

Chiude in rosso Tokyo (-0,98%). Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro a 110, e sull’euro a 129,80. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Shenzhen (-0,6%), Shanghai (-0,5%), Seul (-0,3%) e Mumbai (-0,1%). In controtendenza Hong Kong (+0,3%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati dell’inflazione dell’Eurozona e la bilancia commerciale di Italia e Europa. Dagli Stati Uniti previste le vendite al dettaglio, la fiducia dei consumatori e le scorte delle imprese. (ANSA).







