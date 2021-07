Borsa: Asia chiude in rosso, pesa la Cina dopo Xi Jinping

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 02 LUG – Le Borse asiatiche chiudono in rosso l’ultima seduta della settimana. Sui mercati pesa l’andamento negativo dei listini cinesi, dopo le parole del presidente Xi Jinping nel corso del discorso commemorativo per i 100 anni della nascita del Partito comunista. Tra gli investitori tiene banco il tema degli effetti della variante delta del coronavirus sull’economia. Resta alta l’attenzione sulle materie prime con il prezzo del petrolio in aumento con le notizie dell’Opec+.

La Borsa di Tokyo tenta un recupero e conclude le contrattazioni in rialzo dello 0,27%. Sul fronte dei cambi lo yen è poso mosso a 111,60 sul dollaro, a 132,10 sulla moneta unica. A seduta ancora in corso sono in calo Hong Kong (-1,8%), Shanghai (-1,7%), Shenzhen (-1,5%) e Mumbai (-0,1%). Piatta Seul (+0,04%).

Sul fronte macroeconomico atteso l’indice dei prezzi alla produzione dell’Eurozona e la variazione del numero dei disoccupati dalla Spagna. Previsto anche il discorso della presidente della Bce, Christine Lagarde ad un evento economico in Provenza. Dagli Usa in arrivo il tasso di disoccupazione, la bilancia commerciale e gli ordinativi industriali. (ANSA).







