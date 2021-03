Borsa: Asia contrastata, semiconduttori in calo

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 17 MAR – Mercati asiatici contrastati, dopo una serie di cali, tirati verso il basso soprattutto dal comparto dei semiconduttori, con il peso in particolare di giganti come Tsmc e Samsung, ma anche finanza e materiali sembrano volatili. In Giappone indici contrastati, con Nikkei piatto (-0,02%) e Topix in rialzo (+0,1%), piatta anche Shanghai (-0,03%), mentre ha guadagnato Shenzen (+0,9%). A velocità alterne anche la Corea, con Kospi in calo (-0,6%) e Kosdaq in rialzo (+0,3%).

Tra i dati macroeconomici attesi in giornata il saldo della bilancia commerciale in Giappone, i prezzi al consumo nell’Eurozona e permessi di costruzione negli Usa. Già diffusi quelli sulle immatricolazioni di auto, col comparto in Europa ancora in rosso. Occhi puntati soprattutto poi alla Fed, con in calendario una riunione del Fomc, l’organismo che si occupa di mercati e di politica monetaria e che secondo alcuni analisti non dovrebbe prendere grandi decisioni, ma punterà a smorzare l’aumento dei rendimenti statunitensi. (ANSA).







