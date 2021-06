Borsa: Asia debole con balzo prezzi in Cina

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 09 GIU – Borse asiatiche in calo in attesa dei dati sull’inflazione americana di domani e dopo che dalla Cina sono arrivati segnali preoccupanti dai prezzi alla produzione, cresciuti a maggio del 9%, il passo più svelto dal 2008, mentre quelli al consumo hanno limitato la crescita all’1,3%, sotto l’1,6% atteso. Pechino sta valutando di mettere un tetto al costo del carbone allo scopo di tenere sotto controllo il costo dell’energia.

Tokyo e Sydney hanno ceduto lo 0,3%, Seul l’1%, Hong Kong arretra dello 0,3% mentre Shanghai (+0,1%) e Shenzhen (-0,1%) sono poco mosse. Contrastati anche i future sull’Europa e su New York, con molti listini che restano sui massimi.

Il dato sull’inflazione Usa di domani, quando si riunirà anche la Bce, verrà letto con attenzione per le possibili implicazioni sulla tempistica di riduzione degli stimoli da parte della Fed, che fino ad ora ha continuato ad assicurare il suo supporto all’economia, affermando che l’inflazione sarà transitoria. Riparte il petrolio, con il wti (+0,5%) che torna sopra i 70 dollari al barile, in attesa nel pomeriggio dei dati sulle scorte di greggio negli Usa (ANSA).







