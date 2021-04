Borsa: Asia in ordine sparso, attesa per Fed, Tokyo +0,36%

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 26 APR – Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico nel pieno della stagione delle trimestrali ed in vista del comitato federale della Fed sui tassi, previsto per mercoledì. In rialzo Tokyo (+0,36%), Taiwan (+1,57%) e Seul (+0,73%), debole Sidney (-0,21%), ancora aperte Hong Kong (-0,23%), Shanghai (-0,46%) e Mumbai (+1,4%).

Contrastati i futures in Europa, con Milano e Francoforte previste in rialzo, e negli Usa. In arrivo in giornata la fiducia economica tedesca (Ifo) e dagli Usa gli ordini di beni durevoli e di merci.

Segno meno per il greggio (Wti -0,92% a 61,57 dollari), sprint del rame (+1,6% a 9.551 dollari la tonnellata), balzato sui massimi degli ultimi 10 giorni, del ferro (+4,92% a 1.151 dollari la tonnellata) e dell’acciaio (+2,63% a 5.386 dollari la tonnellata), che indicano una ripresa dei consumi dell’industria in Cina. In calo il dollaro nei confronti dell’euro, dello yen e della sterlina. Contrastati sulla piazza di Tokyo gli automobilistici Toyota (-0,43%) e Honda (+1,76%), che venderà solo veicoli elettrici a partire dal 2040. Sprint di Canon (+2,4%) dopo la trimestrale migliore delle stime degli analisti, segno meno per il colosso finanziario Nomura (-0,57%), sull’onda lunga del fallimento del fondo speculativo Archegos. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest