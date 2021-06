Borsa: Asia in ordine sparso, bene Sydney con il pil

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 02 GIU – Borse asiatiche in ordine sparso con Sydney che svetta (+1%), in scia al buon dato del pil australiano del primo trimestre, cresciuto dell’1,8% contro le attese di un aumento dell’1,5%. Positiva anche Tokyo (+0,5%) mentre flettono Hong Kong (-0,7%) e i listini cinesi di Shanghai (-0,8%) e Shenzhen (-1,2%). Poco mossa, invece, Seul (+0,1%).

Con molte Borse ai massimi gli investitori restano alla finestra, tentanti dalle prospettive di uscita dalla pandemia e rimbalzo delle economie ma intimoriti dai rischi di inflazione.

Poco mossi i future sull’Europa e su Wall Street in una giornata povera di dati macro se si eccettua l’indice sui prezzi alla produzione di aprile dell’Eurozona, atteso in rialzo del 7,2%.

Il petrolio resta sui massimi da due anni in scia alla decisione dell’Opec+ di aumentare la produzione a luglio, con il wti che sale dello 0,3% a un soffio dai 68 dollari al barile e il brent che avanza dello 0,4% a 70,54 dollari. (ANSA).







