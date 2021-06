Borsa: Asia in ordine sparso con Pmi Giappone, Tokyo -0,03%

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 23 GIU – Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico, dopo gli indici Pmi del settore manifatturiero in Australia e in Giappone, entrambi inferiori al dato precedente. Poco mossa Tokyo (-0,03%), debole Sidney (-0,6%), positive Taiwan (+1,53%) e Seul (+0,38%), ancora aperte Shanghai (+0,35%), Hong Kong (+1,4%) e Mumbai (-0,15%).

Negativi i futures sull’Europa, positivi invece quelli Usa in attesa degli indici Pmi di Francia, Germania, dell’Ue e della Gran Bretagna, seguiti nel pomeriggio da quelli Usa. In programma gli interventi di Luis De Guindos della Bce, di Michelle Bowman della Fed e di Sam Woods, vicegovernatore della Banca d’Inghilterra. In arrivo le scorte settimanali di greggio, previste in calo di 3,9 milioni di barili. In rialzo a 73,32 dollari al barile il greggio Wti (+0,63%), positivi i metalli, dal rame (+1,32%) al ferro (+2,3%). In lieve calo l’oro (-0,16% a 1.782 dollari l’oncia). In luce sulla piazza di Tokyo i tecnologici Advantest (+1,9%), Screen Holdings (+1,67%), Sumco (+1,56%) e Tokyo Electron (+0,89%). Segno meno per gli automobilistici Toyota (-1,79%) e Honda (-1,02%). (ANSA).







