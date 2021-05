Borsa: Asia in ordine sparso, occhi su Pmi, Tokyo +0,78%

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 21 MAG – Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico dopo la corsa di Wall Street della vigilia, con i dati macro Usa che hanno scongiurato una stretta monetaria da parte della Fed. In aumento oltre le stime l’inflazione in Giappone, dove gli indici Pmi si sono mantenuti in linea con le previsioni. Meglio delle attese le vendite al dettaglio nel Regno Unito in aprile. Pur con il dollaro in calo sullo yen, Tokyo ha guadagnato lo 0,78%, Taiwan l’1,62% e Sidney lo 0,15%. Segno meno per Seul (-0,19%) e Shanghai (-0,58%), che è ancora in fase di contrattazioni insieme a Hong Kong (-0,09%) e Mumbai (+1,41%). Positivi i futures sull’Europa e su Wall Street in attesa degli indici Pmi di Francia, Germania, del Regno Unito e dell’Ue, che diffonde anche la fiducia dei consumatori . In arrivo dall’Italia le vendite industriali di marzo. In calendario il report mensile della Bundesbank e un intervento della presidente della Bce Christine Lagarde. Indici Pmi in arrivo anche dagli Usa insieme alle vendite di case esistenti.

Sulla piazza di Tokyo in luce Suzuki (+2,54%) tra gli automobilistici, deboli invece i bancari Mitsubishi Ufj (-1,8%) e Sumitomo Mitsui (-0,35%). Poco mossa Nomura (+0,03%). (ANSA).







