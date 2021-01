Borsa: Asia scivola, giù produzione Giappone, Tokyo -1,89%

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 29 GEN – Seduta difficile per le principali borse di Asia e Pacifico dopo il calo della produzione industriale giapponese superiore alle stime in dicembre. Tokyo ha lasciato sul campo l’1,89%, Shanghai lo 0,63%, Taiwan l’1,8%, Seul il 3,03% e Sidney lo 0,64%. Contrastate Hong Kong (-0,37%) e Mumbai (-0,02%), ancora in fase di contrattazioni. Negativi i futures sull’Europa e su Wall Street.

In calo meno delle stime il Pil francese del 4/o trimestre (-1,3%), mentre c’è attesa per il dato sulla disoccupazione in Germania. In arrivo dagli Usa i consumi di dicembre e alcuni indici sulla fiducia economica (Università di Chicago) e dei consumatori (Università del Michigan), insieme all’indice manifatturiero della Fed di Dallas.

Di nuovo in calo il greggio (Wti -0,4% a 52,14 dollari al barile), sceso sotto la soglia dei 53 dollari, in controtendenza invece l’oro (+0,24% a 1.846,4 dollari l’oncia) e il minerale di ferro (-2,52% a 985 dollari la tonnellata). In rialzo il dollaro a 1,21 sull’euro, 1,36 sulla sterlina e a 104,54 yen. Sulla piazza di Tokyo il rosso ha dominato ovunque, colpendo Suzuki (-5,27%), Mitsubishi (-6,32%) e Toyota (-1,31%). Pesanti i tecnologici Tokyo Electron (-4,92%) e Advantest (-1,89%) insieme a Olympus (-3,5%). (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest