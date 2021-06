Borsa: bene l’Europa, tra materie prime rialzi per i metalli

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 07 GIU – L’Europa si avvia in positivo verso fine seduta, in controtendenza con l’andamento incerto di Wall Street, dove i timori per un rincaro dell’inflazione la fanno da padrone, secondo gli analisti, in attesa dei dai cinesi mercoledì e Usa giovedì. Cresce il prezzo del bene rifugio, l’oro (+0,4%) a 1.893 dollari l’oncia, che alcuni analisti indicano però sul medio termine in calo. Tra le principali Piazze Europee la maglia rosa va a Milano (+0,9%), con lo spread sopra 111 punti, seguita da Madrid (+0,8%), Parigi (+0,6%), Londra (+0,2%) e Francoforte (+0,04%), frenata dal calo del dato di aprile degli ordini di fabbrica. Tra le materie prime, i metalli vedono in calo il minerale di ferro (-3,9%) a 1.112 dollari la tonnellata e l’acciaio (-2,2%) a 4.979 dollari alla tonnellata, mentre crescono tutti gli altri, rame in particolare (+1,7%) a 9.955 dollari alla tonnellata. Diretta la conseguenza sui rispettivi comparti, dall’estrattivo, ad esempio con Anglo American (-2,6%), ArcelorMittal (-1,6%) per l’acciaio e Antofagasta (-3%9 per il rame. A velocità alterne i semiconduttori, con guadagni per alcuni, come Be Semiconductor (+0,3%), e perdite per altri, come Stm (-1,2%).

L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna quasi lo 0,3%, spinta da servizi di comunicazione e beni voluttuari. tra le auto spiccano Porsche (+1,9%) e Stellantis (+1,3%). Con l’allentarsi delle restrizioni per la pandemia da Covid 19 forti le compagnie aeree, da esasyJet (+3,2%) a Ica (+2,5). In rialzo la maggioranza delle banche, partendo da Unicredit (+3,4%), favorita tra l’altro dalle prospettive di risiko, e Erste Group (+1,9%). Direzioni diverse anche tra i petroliferi, con rialzi per una parte, come per Lundin (+1%) e ribassi per un’altra, come per Sbm (-2,1%), mentre il greggio è in calo (wti -0,7%) a 69,1 dollari al barile. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest