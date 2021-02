Borsa: bene Milano (+1,6%) con Draghi al lavoro su nuovo governo

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 04 FEB – Giornata ottimista a Piazza affari (+1,6%), con una crescente fiducia nella possibilità della nascita di un nuovo governo, segnata da aperture e nuovi sostegni dei partiti per il lavoro del premier incaricato, Mario Draghi, impegnato nel confronto con le parti politiche. Spinta per la Borsa, migliore tra le principali europee, ma anche lo spread si è mosso in deciso calo, chiudendo a 100 punti, toccata in giornata anche quota 99,9.

Decisi guadagni per le banche, con Fineco (+6,2%), che ha visto anche uno stop al rialzo nel pomeriggio, ma anche per Banco Bpm (+4,3%), Bper (+4,1%), il giorno successivo ai conti, Intesa (+2,9%), il giorno prima dei dati del trimestre, e Unicredit (+2,6%). Corsa per Pirelli (+5,7%), in mattinata sospeso in asta di volatilità. Forte Azimut (+4,6%) con la raccolta positiva di gennaio e nel lusso Moncler (+4,3%).

In fondo al Ftse Mib per i farmaceutici Recordati (-1,1%) e meno peggio Diasorin (-0,1%). Debole Enel (+0,05%), tra le auto qualche guadagno per Stellantis (+0,7%). Bene i petroliferi, da Saipem (+2,3%), a Tenaris (+1,5%) e Eni (+0,9%), col comparto in ordine sparso in Europa, mentre il greggio è in rialzo (wti+0,5% a 55,9%). Bene Poste (+,6%) e Atlantia (+1,4%). Fuori dal listino principale vola Seri (+14,9%). (ANSA).







