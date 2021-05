Borsa: Europa accelera con futures e indici Pmi, Milano +0,7%

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 21 MAG – Allungano il passo le principali borse europee con il balzo delle vendite e della fiducia Pmi nel Regno Unito. Indice salito anche in Francia e nell’Ue, tranne che in Germania. Bene anche le vendite industriali italiane in marzo (+1,6%). Milano (Ftse Mib +0,73%) è la migliore davanti a Madrid (+0,56%), Parigi (+0,54%) e Francoforte (+0,25%). Resta in coda Londra (-0,01%), ormai in parità. In arrivo il report mensile della Bundesbank, un intervento della presidente della Bce Christine Lagarde e la fiducia dei consumatori dell’Ue.

Positivi i futures Usa in attesa degli indici Pmi americani e delle vendite di abitazioni.

Risale lo spread tra Btp e Bund tedeschi che si porta a 114,3 punti, con il rendimento dei titoli decennali in rialzo all’1,027%. Inverte la rotta il greggio (Wti +1,6% a 62,93 dollari al barile) insieme ai metalli tranne il ferro (-1,1% a 1.122 dollari la tonnellata). Bene anche le criptovalute dal Bitcoin (+2,7%) ad Ethereum (+3,12%), sempre in calo però su base settimanale (rispettivamente -18 e -30%).

Prosegue lo sprint di Richemont (+5,4%) dopo i conti piaciuti agli analisti e al mercato. La seguono Pandora (+2,34%), Puma (+2%), Hermes (+1,4%) e Moncler (+1%). Attesi anche i conti della Juventus. (+0,07%). In evidenza tra gli automobilistici Ferrari (+1,5%) e Stellantis (+1,45%), più cauta invece Cnh (+0,4%) nonostante i conti dell’americana John Deere, che ha alzato le stime sull’intero esercizio. In campo bancario dimezza il calo Unicredit (-0,55%), lo azzera Intesa e resta fiacca Mps (-0,25%). Tentano il rimbalzo invece Banco Bpm (+0,7%) e Bper (+0,84%), colpite nella vigilia dallo stop alla proroga degli incentivi del Governo alle fusioni bancarie. Nel resto d’Europa corre Bbva (+2,46%), seguita da CaixaBank (+1,8%) e Santander (+1,31%). Bene Credit Agricole (+0,97%), giù Barclays (-0,35%).

(ANSA).







