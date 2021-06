Borsa: Europa contrastata, Milano gira in positivo (+0,3%)

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 07 GIU – Si muovono a rilento le principali borse europee ad eccezione di Milano (+0,4%) e Londra (+0,25%) dopo il dato inferire alle stime sugli ordini di fabbrica in Germania. Parigi cede lo 0,15%, Francoforte lo 0,1% e Madrid si porta in parità. Negativi i futures Usa dopo l’auspicio della segretaria al Tesoro Janet Yellen di avere un tasso d’interesse “leggermente più alto”. Nessun dato macroeconomico in arrivo a parte la fiducia degli investitori europei (Sentix), attesa a metà mattina.

Sui listini pesa il passo indietro del greggio (Wti -0,76% a 69,09 dollari), del ferro (-1,03%$ a 1.157 dollari la tonnellata) e dell’acciaio (-1,58% a 5.093 dollari la tonnellata), mentre in Piazza Affari le ipotesi di aggregazioni bancarie la fanno da padrone, spingendo Unicredit (+2,69%) favorita anche dagli analisti di Jefferies, Banco Bpm (+2,1%) e Bper (+1,53%). Le affiancano Barclays (+1,9%), Lloyds (+1,45%), NatWest (+1,45%), Bbva (+0,98%) e SocGen (+0,65%). In calo a 108 punti base lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il tasso dei titoli decennali in rialzo allo 0,873%. Segno meno per i petroliferi TotalEnergies (-1,01%) e Shell (-0,98%), più cauta invece Eni (-0,21%). Segno meno per Saipem (-1,24%), acquisti sugli automobilistici Stellantis (+1,1%), Bmw (+0,95%) e Continental (+1,6%). Scivolone della holding inglese Iwg (-15,44%), sulle stime per l’intero esercizio, bene invece il colosso britannico dell’edilizia Persimmon (+2,38%). (ANSA).







