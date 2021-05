Borsa: Europa contrastata, occhi su trimestrali, Milano +0,4%

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 03 MAG – Riducono il rialzo le principali Borse europee, che appaiono contrastate a fine mattinata, con timidi rialzi per Milano (Ftse Mib +0, 4%), Francoforte (+0,1%) e Madrid (+0,2%), mentre Parigi cede lo 0,05% e Londra è chiusa per festività. Positivi i futures Usa in piena stagione di trimestrali e in vista dell’indice Pmi manifatturiero negli Usa, con gli analoghi indici Ism, gli ordini di beni durevoli e il rapporto economico dello Stato di New York, mentre in serata prende la parole il presidente della Fed Jerome Powell. Si assesta a 110,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi.

Oscilla intorno alla parità il greggio (Wti -0,4% a 63,3 dollari al barile), tornato in calo dopo un’incursione in territorio positivo, mentre prosegue contrastata la seduta per le quotazioni dei metalli. Salgono l’oro, il nichel, l’argento e l’acciaio, cedono invece l’alluminio, il rame e il ferro. In calo il dollaro a 1,2 sull’euro e 1,38 sulla sterlina.

Positivi gli automobilistici Volkswagen (+0,67%), Bmw (+0,44%), Ferrari (+0,75%), Stellantis (+0,4%) e Cnh (+1,1%) in attesa delle trimestrali in arrivo tra mercoledì e venerdì di questa settimana. Bene il comparto del lusso con Hermes (+1,2%), Richemont (+0,85%), Adidas (+0,8%) ed Lvmh (+0,75%). Più cauta Moncler (+0,5%). Acquisti sui tecnologici Nordic Semiconductor (+3,88%), Ams (+1,25%) e Infineon (+12%), più cauta invece Stm (+0,6%). Corre tra i bancari Sabadell (+5,66%), che ha diffuso la trimestrale. Bene Unicredit (+1,7%), che lo farà giovedì, acquisti su Commerzbank (+1,1%). Scivolone di Kpn (-3,73%), che ha respinto le offerte non concordate dei fondi Kkr ed Eqt Stonepack. (ANSA).







