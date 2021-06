Borsa: Europa debole attende Wall Street, sale Milano +0,1%

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 25 GIU – Borse europee deboli in vista dell’avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Nel Vecchio continente, Milano (+0,1%) indossa la maglia rosa in controtendenza con gli altri listini. Sui mercati tiene banco l’accordo in Usa per il piano infrastrutturale da circa mille miliardi di dollari mentre sullo sfondo restano i timori per gli effetti dei rincari delle materie prime.

Piatto l’indice d’area stoxx 600. In lieve calo Parigi e Francoforte (-0,1%), Madrid (-0,2%) mentre sale Londra (+0,1%).

In Europa andamento positivo per le banche (+0,3%) e l’energia (+0,1%). In calo le auto (-0,6%) e le utility (-0,8%). Sul fronte valutario l’euro sul dollaro è in rialzo dello 0,1 a 1,1947.

A Piazza Affari corre Buzzi (+3,7%) e Mediaset (+3,8%), quest’ultima dopo i dati in crescita dei ricavi della pubblicità. In rialzo anche Banca Mediolanum (+2,6%). Bene gli istituti di credito con Banco Bpm (+0,9%), Unicredit (+0,3%), Mps (+0,5%) e Intesa (+0,7%), Piatta Bper. In calo le utility con Inwit (-0,7%), Terna (-0,6%), Snam (-0,5%), Hera e Italgas (-0,3%).

Fuori dal listino principale marcia in rialzoCaltagirone (+2,1%), con la nascita del consorzio stabile Eteria tra Vianini Lavori e Itinera. (ANSA).







