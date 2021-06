Borsa: Europa debole con banche e assicurazioni

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 09 GIU – Borse europee senza mordente in avvio di mattinata, con i listini che si allineano alla chiusura fiacca dell’Asia dove la corsa dei prezzi alla produzione cinese non fa ben sperare in vista del dato sull’inflazione Usa di domani. Londra cede lo 0,5%, Francoforte e Milano lo 0,1% mentre Parigi è invariata.

Banche e assicurazioni pesano sui listini europei, con l’indice Stoxx sui titoli finanziari in calo dello 0,8%, alla vigilia della riunione della Bce. A Milano scivola Generali (-1,3%), davanti a Leonardo (-0,7%), Tenaris (-0,6%), Eni (-0,6%) e Intesa (-0,5%). Fiacca Ferrari (-0,4%) dopo la nomina di Benedetto Vigna a ceo. Dall’altra parte del listino brillano Nexi (+2,7%), Exot (+1,7%) e Webuild (+1,4%).

Lo spread btp-bund è in calo a 107 punti base mentre il rendimento del nostro titolo decennale scende allo 0,83% all’indomani del collocamento del Btp decennale sindacato.

Petrolio in rialzo (+0,6%) con il wti a 70,48 dollari al barile e il brent a 72,69 dollari (ANSA).







