Borsa: Europa debole con futures, atteso Pil Ue, Milano -0,7%

(ANSA) – MILANO, 17 AGO – Si confermano deboli le principali borse europee con i futures Usa in rosso. Milano (-0,7%) è la peggiore, preceduta da Madrid, che cede lo 0,61%. Parigi lascia sul campo lo 0,45%, Francoforte lo 0,43% e Londra lo 0,14%. In arrivo dall’Ue l’occupazione e il Pil trimestrale, negli Usa invece sono attese le vendite al dettaglio, previste in calo dello 0,2%, il Redbook sul commercio e le scorte settimanali di greggio. In serata è atteso un intervento del presidente della Fed Jerome Powell.

In calo il greggio (Wti -0,62% a 66,86 dollari al barile) e i principali metalli ad eccezione dell’oro (+1,06% a 1.793,47 dollari l’oncia) e dell’argento (+1,46% a 23,88 dollari l’oncia). In rialzo il dollaro a scapito di euro, yen e sterlina, mentre scende a 103,2 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento dei titoli decennali italiani in calo di 2,6 punti allo 0,537%. Sugli scudi Bhp Billiton (+8,35%), che punta a fare di Sidney, la piazza principale, lasciando a Londra, Johannesburg e New York il ruolo di piazze aggiuntive. Il Gruppo punta inoltre ad abbandonare il “business fossile” per dirigersi verso il “materie prime del futuro”.

Segno meno invece per gli altri titoli del comparto, da Rio Tinto (-0,8%) a Glencore (-0,83%). In campo automobilistico deboli Stellantis (-1,47%), Daimler (-0,88%) e Bmw (-0,75%), mentre tra i bancari corre Hsbc (+0,88%) a differenza di Lloyds (-1,15%), SocGen (-1,1%), Bbva (-1%) e Bnp (-0,85%). In Piazza Affari le vendite interessano Bper (-1,3%), Intesa (-0,95%) e Unicredit (-0,78%). Tiene invece Mps (+0,1%). Deboli i petroliferi Eni (-0,77%) e TotalEnergies (-0,61%), più caute Shell e Bp (-0,2% entrambe). (ANSA).







