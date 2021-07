Borsa: Europa debole con i future a Wall Street contrastati

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 13 LUG – Rimangono deboli a metà seduta le principali Borse europee, mentre sono contrastati i future Usa, in una giornata in cui sono attesi gli indici dei prezzi al consumo di giugno, mentre sono già noti quelli di Germania e Francia, rimasti stabili. Gli investitori guardano in particolare all’inflazione Usa e alle prime trimestrali in uscita, come quelle di JpMorgan e Goldman Sachs. Dall’Ecofin si attende intanto il vaglio di 12 Pnrr (Piani nazionali di ripresa e resilienza), intanto la Piazza peggiore resta Madrid (-0,8%), seguita da Parigi (-0,3%), mentre sono piatte Francoforte (-0,07%) e Londra (+0,08%). In linea Milano (-0,3%), con lo spread Btp-Bund sostanzialmente stabile, a 102,1 punti, e il rendimento del decennale italiano allo 0,72%, col Mef che ha collocato 9 miliardi di Btp. Resta alta la vigilanza dal punto di vista sanitario per la pandemia da Covid 19, in particolare per quanto riguarda la diffusione delle varianti, soprattutto per la Delta. Guardingo l’oro (+0,5%) a 1.809 dollari l’oncia.

In rialzo il prezzo del greggio (wti +0,3%) a 74,3 dollari al barile, con le previsioni di un calo delle scorte.

L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede lo 0,1%, soprattutto per i cali nei comparti salute, dove tra servizi e strumenti perdono in particolare Gerresheimer (-7,9%) e Qiagen (-4,4%), ma anche nei settori utility e beni di prima necessità. In rosso la maggioranza delle banche, iniziando da Banco de Sabadell (-2,5%) e Banco Bilbao (-1,4%). Eccezioni nel Nordeuropa e in Gran Bretagna, ad esempio per Lloyds (+0,8%), con la Bank of England che ha rimosso le restrizioni da pandemia sui pagamenti dei dividendi delle banche. Peggiorato l’andamento delle auto, in particolare per Volkswagen (-0,9%), con eccezioni come Daimler (+0,1%) e Ferrari (+0,2%). Tecnologici in corsa, come già in Asia, in particolare Nokia (+8%), che ha alzato le stime per il 2021, e Ericsson (+3,2%). (ANSA).







