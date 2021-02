Borsa: Europa debole con Wall Street, Milano -0,6%

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 23 FEB – La discesa di Wall Street e le prese di profitto che, come già visto alla vigilia, abbattono le quotazioni record raggiunte dai tecnologici americani si fanno sentire sui listini europei che risentono della temporanea frenata del petrolio ma poi limitano il calo. La fiducia dei consumatori americani si è infatti rivelata migliore delle attese e ha contribuito a far risalire gli indici azionari dai minimi toccati nel primo pomeriggio. Francoforte (-1,3%) guida i cali, con Infineon sempre pesante (-3,9%), davanti a Milano (-0,6%) dove Stm (-4,1%) è tra i peggiori e Tenaris (-0,13%) risale dopo una sbandata registrata sulla scia del cambio di rotta del greggio e attende i conti previsti domani. Londra cede lo 0,44% ma il petrolifero Bp resta positivo (+1,9%) e corre Easyjet (+5,9%) dopo che Boris Johnson ha preannunciato la riapertura dei voli internazionali facendo quadruplicare le prenotazioni per i voli della compagnia aerea. Più caute invece Ryanair (+1,5%) e Iag (+1,35%). In lieve calo Parigi (-0,28%).

(ANSA).







