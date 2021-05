Borsa: Europa fiacca con futures Usa, tiene Milano a +0,1%

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 17 MAG – Appaiono fiacche le borse europee al traguardo di metà seduta, con i futures Usa in territorio negativo. Milano rimbalza e gira in territorio positivo (Ftse Mib +0,14%), cedono invece Francoforte (-0,15%), Madrid e Parigi (-0,3% entrambe) e Londra (-0,55%), fanalino di coda.

Contrastati i dati macroeconomici, con il rialzo oltre le stime dell’indice dei prezzi dei beni aziendali in aprile in Giappone (+3,6%), mentre hanno rallentato in Cina le vendite al dettaglio (+17,7% contro un rialzo atteso del 24,9%). In calendario gli interventi di alcuni membri del Comitato Federale (Fomc) della Fed, mentre proseguono le preoccupazioni sull’andamento dei contagi da Covid 19 in India e in Brasile.

In calo il greggio (Wti -0,46% a 65.06 dollari al barile), contrastati i metalli, con rialzi per l’alluminio, il ferro e il nichel, in forte calo invece l’acciaio (-2,45%) stabile l’oro.

In equilibrio l ‘euro sul dollaro, debole invece la sterlina. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 123,7 punti, con il rendimento dei titoli decennali in crescita di 5,4 punti, più che nel resto d’Europa, portandosi all’1,123%.

In rosso i petroliferi Repsol (-1,64%), Shell (-1,43%), Total (-1,35%), Bp (-1,16%) ed Eni (-0,83%). Positivi gli automobilistici Stellantis (+1%), dopo l’alleanza strategica con il tecnologico Foxconn, già partner di Apple. Bene anche Bmw (+0,74%), in calo Daimler (-0,18%). Segno meno per i produttori di semiconduttori Ams (-1,74%) e Asml (-1,27%), più cauta Stm (-0,7%). In Piazza Affari frenano Atlantia (-2,27%) e Tenaris (-1,47%), penalizzata dal greggio e dall’acciaio, bene invece Unipol (+2,63%), Italgas (+2,06%), hera (+2,03%), banco Bpm (+1,95%), A2a (+1,75%) e Diasorin (+1,67%). Fiacca Generali (+0,23%), sotto pressione Rcs (-7,3%), per l’effetto combinato dello stacco della cedola e dell’arbitrato sulla cessione del Palazzo del Corsera a Blackstone. (ANSA).







