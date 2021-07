Borsa: Europa giù con auto e banche, Milano maglia nera (-3%)

Pubblicità

Pubblicità

E’ Milano la maglia nera d’Europa in una giornata resa difficile dai timori su una stretta da parte della banche centrali, dalle prospettive sulle norme Ue sulle emissioni delle auto e dalla diffusione della variante Delta del Covid in numerosi Paesi a partire dal Giappone.

L’indice Ftse Mib cede il 3,12% a 24.496 punti, sotto la soglia dei 24.500 punti, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 108,4 punti. Sotto pressione anche Madrid (-2,81%) e Parigi (-2,58%), mentre Londra limita il calo al 2,19% e Francoforte al 2,32%. Segno meno anche per Nasdaq (-1,44%) e Dow Jones (-1,38%) dopo l’inatteso aumento delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. Le vendite colpiscono Stellantis (-4,13%), che ha indicato oggi la strategia sull’auto elettrica, Volkswagen (-3,24%) e Bmw (-2,82%), sanzionate dall’Ue per aver fatto cartello insieme a Daimler (-3,19%) sull’uso delle tecnologie antinquinamento per i motori diesel. Le prospettive di una stretta da parte della Fed , che diffonde domani il report sulla politica monetaria, frenano i bancari da Intesa (-3,7%) a Unicredit (-3,7%), da Bnp (-2,99%) a Bper (-3,9%) e Banco Bpm (-3,8%), da Santander (-3,16%) a Lloyds (-2,94%), Barclays (-3,27%) e SocGen (-3,4%). (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest