Borsa: Europa in calo con ipotesi su mosse Fed, Milano -2,2%

(ANSA) – MILANO, 08 LUG – Le ipotesi su un inasprimento delle politiche monetarie da parte della Fed spantano i mercati. Dopo la chiusura in calo dell’Asia anche i listini europei sono in forte flessione così come si prevede per Wall Street dove i future sono negativi. Resta alta l’attenzione anche sulla variante delta del coronavirus che fa registrare un aumento dei contagi, con il rischio di rallentare la ripresa economica glocale.

L’indice d’area stoxx 600 cede l’1,2%. Maglia nera per Milano (-2%) e Madrid (-2,3%), Proseguono in calo anche Parigi (-1,9%), Londra e Francoforte (-1,4%). Nel Vecchio continente soffrono le banche (-2,4%) e le auto (-2,3%).

Mentre la variante delta avanza sono in flessione i servizi del turismo (-1,2%) e le compagnie aeree (-1,3%), per i timori sugli effetti dell’aumento dei contagi sulla stagione estiva. In calo l’energia (-1,2%) con lo stallo nell’Opec+ sull’aumento della produzione e il petrolio Wti che scende a 71,05 dollari al barile mentre il Brent è a 72,49 dollari. In lieve frenata le materie con il minerale di ferro che cede l’1,2% e il rame l’1,1%.

A Piazza Affari scivola la moda con Moncler (-3,2%), Tod’s (-3,1%) e Ferragamo (-2,8%). In flessione le banche con Banco Bpm (-3,1%), Unicredit (-3%), Bper (-2,8%) e Intesa (-2,5%), Vendite su Stellantis (-2,7%) e Cnh (-3,3%). Male Atlantia (-3,3%) e Autogrill (-2,9%). In rosso Tim (-1,5%), nel giorno in cui Agcom ha avviato l’istruttoria sull’accordo con Dazn.

(ANSA).







