Borsa: Europa in calo con la variante delta, Milano -0,8%

(ANSA) – MILANO, 30 GIU – Le Borse europee proseguono in calo nell’ultima seduta di un semestre che ha visto dei significativi incrementi dei listini. Gli investitori guardano con timore all’impatto dell’aumento dei contagi della variante delta del coronavirus. Nel Vecchio continente soffre il comparto del turismo (-0,8%) mentre prendono fiato le compagnie aeree (+0,4%). Sotto i riflettori anche l’energia (-0,4%), alla vigilia della riunione dell’Opec che dovrebbe dare il via libera ad un aumento della produzione. In flessione anche le utility (-1,3%) e le auto (-1,6%).

L’indice d’area stoxx 600 cede lo 0,6%. Vendite su Londra (-0,5%), Parigi (-0,8%), Francoforte (-0,9%), Milano (-0,8%) e Madrid (-1%), nonostante il calo dell’inflazione nell’Eurozona.

Sul fronte valutario l’euro sul dollaro è in calo dello 0,1% a 1,1894.

A Piazza Affari vola Unipol (+5%), con le Coop che si rafforzano attraverso Koru che ha acquistato l’1% della compagnia assicurativa. Bene anche Poste e Mediaset (+0,6%) e Generali (+0,4%), nel giorno della nuova strategia per il clima.

In forte calo Safilo (-14,8%), dopo l’annuncio dell’aumento di capitale da 135 milioni. In rosso anche le banche con Banco Bpm (-1,2%), Intesa e Unicredit (-1,1%). Male le auto dove rallenta Cnh (-1,6%) e Stellantis (1,3%). (ANSA).







