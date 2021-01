Borsa: Europa in calo con l’avvio negativo di Wall Street

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 29 GEN – Restano in ribasso, con l’apertura negativa di Wall Street, le principali Borse europee, mentre proseguono le difficoltà nel contenere la pandemia di Covid 19 in molti Paesi e l’Europa ha problemi di approvvigionamento dei vaccini. In rialzo l’oro (+0,9%) a 1.857 dollari l’oncia.

Esauriti gli effetti positivi dei dati del Pil di Spagna e Francia, la peggiore è Madrid (-1,8%), seguita da Londra (-1,6%), Parigi (-1,4%) e Milano (-1%), con lo spread in lieve rialzo verso 116 punti, mentre si conclude la prima settimana di consultazioni al Quirinale sulla crisi di governo.

L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde l’1,3%, sotto il peso in particolare di beni di prima necessità, salute e finanza. Tra i farmaceutici male soprattutto Vifor (-3,9%) con Hikma (-2,9%), Roche (-2,6%), Glaxo (-2,3%), con la debolezza di quelli impegnati nei vaccini, da AstraZeneca (-1,3%9 a Novartis (-2,3%) che ha firmato un accordo per aiutare Pfizer nella produzione, così come Sanofi (-1%), che aveva già annunciato un’analoga collaborazione. Tutto in rosso il panorama della banche, da Banco Bilbao (-3,2%) a Hsbc, con eccezioni come Caixa (+2,7%). In ordine sparso le auto, con guadagni per Daimler (+1,4%) e Renault (+0,8%) e perdite per Bmw (-1%), Volkswagen (-0,9%) e Stellantis (-0,6%). In negativo quasi tutti i petroliferi, da Repsol (-1,2%) a Polski Koncern (-2,8%), mentre salgono Lundin (+2,8%) e Koninklijke (+0,1%), col greggio in rialzo (wti +1%) a 52,8 dollari l’oncia. (ANSA).







