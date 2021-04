Borsa: Europa in ordine sparso, Milano -0,2%

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 09 APR – Le Borse europee proseguono in ordine sparso in attesa dell’avvio di Wall Street dove i futures sono in rialzo. I mercati restano incerti in attesa di spunti sul fronte dell’andamento della crescita globale. C”è delusione per il brusco calo, a sorpresa, della produzione industriale tedesca a febbraio mentre si guarda alla campagna di vaccinazione contro il coronavirus come elemento principale per far ripartire l’economia. Sul fronte valutario l’euro sul dollaro è in calo a 1,1899 a Londra.

In rialzo dello 0,1% l’indice stoxx 600. In terreno positivo Parigi (+0,2%) e Francoforte (+0,1%) mentre sono in calo Madrid (-0,3%) e Milano (-0,2%) e Londra (-0,1%). Sui listini pensano le Tlc (-0,5%) e l’energia (-0,2%).

A Piazza Affari in calo Tim (-1,7%), Prysmian (-1,4%), Inwit (-1,3%) e Italgas (-1,1%). Ben intonata Nexi (+2%) e Fineco (+1,5%). Riduce il rialzo iniziale Atlantia (+0,3%), con l’interesse della spagnola Acs per Autostrade per l’Italia. Tra le banche si mettono in mostra Mps (+0,7%) e Bper (+0,5%).

