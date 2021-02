Borsa: Europa in rialzo con avvio positivo Wall Street

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 04 FEB – Sono in rialzo, tranne Londra (-0,2%), le principali Borse europee, dopo l’avvio positivo di Wall Street. La migliore è Madrid (+0,8%), seguita da Parigi (+0,4%) e Francoforte (+0,3%). Le preoccupazioni causate dalla pandemia di Covid 19 per gli aspetti economici restano, compreso nelle prospettive incerte tracciate dalla Bce, ma no ne risente l’oro (-1,3%), che è a 1.789 dollari l’oncia, e continua a scendere anche l’argento (-0,9%) a 26,1 dollari, dopo un’impennata dei giorni scorsi collegata a turbolenze dei mercati.

L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna quasi lo 0,2%, sostenuto da finanza, salute e beni voluttuari.

Male invece utility e energia. Tra le banche, tutte in positivo, bene Banco Bilbao (+6,6%), Natwest (+5,7%), Lloyd (+5,2%) e Fineco (+5,1%). Tra i farmaceutici sprint di Bayer (+5,2%) e tra le auto molto bene Renault (+1,9%) e Daimler (+1,5%), non Bmw (-0,7%) e Volkswagen (-0,3%). Petroliferi in ordine sparso, con forti pesi su Aker (-2,8%) e Royal Dutch (-1,9%) e benefici per Lundin (+1,9%) e Omv (+1%), col greggio in lieve rialzo (+0,2%).

(ANSA).







