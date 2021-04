Borsa: Europa in rialzo con l’apertura positiva di Wall Street

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 26 APR – Restano positive le principali Borse europee, con l’apertura in rialzo di Wall Street, mentre i dati sugli ordini di beni durevoli negli Usa aumentano, ma meno delle attese, in uno scenario sempre dominato dalla lotta al covid 19 e dalla corsa ai vaccini, ma che sembra vedere gli States dominare la fase di ripresa. In Europa la Piazza migliore è Madrid (+0,8%), seguita da Parigi e Londra (entrambe +0,3%), con Francoforte piatta (+0,09%), che in mattinata ha avuto i dati sulla fiducia economica, inferiori alle stime. Con segno più anche Milano (+0,3%), mentre l’Italia attende la presentazione del Recovery da parte del premier, Mario Draghi.

L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,2%, trainato da finanza e materiali, con in ribasso invece beni di prima necessità e utility. Tra le banche, tutte in rialzo, spiccano Kbc (+3,8%), Bank of Ireland (+4,8%) e SocGen (+2,9%). Tra le industrie dei materiali corre l’acciaio, con vantaggi soprattutto per Evraz (+3,4%) e Thyssenkrupp (+2%). In positivo la maggioranza dei petroliferi, a iniziare da Koninklijke (+1,4%) e Galp (+1,2%), mentre sono in controtendenza altri come Omv (-2%) e Polski Koncern (-0,4%), col greggio in calo (wti -1,7%) a 61 dollari al barile. Netto ottimismo tra le compagnie aeree, da Ica (+4,2%) a easyJet (+3,6%), con i segnali di ripresa della circolazione delle persone In rosso molte case automobilistiche, cominciando da Volkswagen (-1,3%) e Porsche (-0,9%), con all’opposto Ferrari (+0,7%). In ordine sparso i farmaceutici, con alcuni in salita, come Ipsen (+1,5%) e Vifor (+1,2%), e altri in discesa come Roche (-0,8%) e Hikma (-0,6%). (ANSA).







