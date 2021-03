Borsa: Europa indecisa con WS aperta in rosso, banche tese

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 29 MAR – Meno ottimiste e in rosso per quanto riguarda Londra (-0,5%) le principali Borse europee, con Wall Street aperta in rosso, con gli investitori che secondo alcuni analisti guardano al crollo dell’hedge fund Archegos, ma ancora di più agli scarsi dividendi rispetto a quanto sono costose le azioni statunitensi. In primo piano resta intanto ancora la lotta al Covid con i vaccini e le restrizioni in vari Paesi. In Europa le Piazze migliori sono Francoforte (+0,2%) e Parigi (+0,3%), mentre sono piatte Madrid (+0,01%) e Milano (+0,053%).

L’indice d’area, Stoxx 600, è debole (+0,09%), sostenuto da beni di prima necessità (+0,6%), energia e materiali. In rialzo i petroliferi, a iniziare da Polski Koncern (+2,8%) e Aker (+1,6%), mentre fanno eccezione Bp (-0,9%), con accuse nel Maryland, insieme ad altre 23 società, dal punto di vista del contributo al peggioramento climatico, e Neste Oyj (-0,5%), col greggio in calo (-0,8%) a 60,4 dollari al barile, mentre è stato liberato il canale di Suez. Male gli investimenti immobiliari e la gran parte delle banche, iniziando da Virgin Money (-1,3%) e Bank of Ireland (-1,4%), con guadagni per alcune, come Bankinter (+1,5%) e Banco de Sabadell (+0,9%). In forma le auto, soprattutto Bmw (+1,6%), Porsche (+1,7%) e Volkswagen (+1,4%), mentre perde Ferrari (-0,7%). (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest