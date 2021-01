Borsa: Europa peggiora, giù banche e petroliferi

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 25 GEN – Peggiorano verso fine seduta le principali Borse europee, con timori crescenti per la pandemia da Covid 19 e l’Ue che parla di zone “rosso scuro”, dove i contagi sono più diffusi, e preoccupano i ritardi nelle consegne dei vaccini. La peggiore è Francoforte e Madrid(-1,9%), seguite da Parigi (-1,8%), Milano (-1,7%), con lo spread fermo però a 123 punti, e Londra (-1,2%). Non si agita l’oro (-0,6%) a 1.852 dollari l’oncia.

L’indice d’area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede l’1%, schiacciato soprattutto da energia e finanza. Tra i petroliferi forti perdite per Bp e Omv (-3,8%), Lundin (-3,7%), col greggio tornato in calo (wti -0,5%) a 51,9 dollari al barile. Tra le banche sofferenti soprattutto Barclays (-4,4%), Bnp Paribas, SocGen (-4,6%) e Commerzbank (-5,5%). Auto in rosso, con cali decisi per Stellantis (-5%) e Renault (-4,2%). Le restrizioni sui viaggi contano molto sulle compagnie aeree, tra cui International Airlines (-7,2%). Si salvano i farmaceutici, con guadagni soprattutto per Glaxo (+2%) e Astra Zeneca (+1,3%).

(ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest