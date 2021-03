Borsa: Europa pesante con Wall street, fiacca Milano (-0,6%)

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 25 MAR – Mercati azionari del Vecchio continente in calo dopo l’avvio di Wall street e la diffusione dei principali dati macroeconomici di giornata, compreso il Pil statunitense: la Borsa di Londra cede l’1,1%, Amsterdam un punto percentuale, Francoforte dello 0,9% e Parigi è in calo dello 0,7%. Pesante Madrid che scende dell’1,3% mentre Milano prova a tenere e scende dello 0,6% con l’indice Ftse Mib.

Piazza Affari guarda anche al successo dell’asta del nuovo Btp Short Term a un tasso negativo dello 0,39%, con lo spread Btp/Bund tedesco a 10 anni che oscilla attorno a quota 97 punti base. Tra i titoli principali del listino milanese, Tenaris e Saipem cedono oltre due punti percentuali sulla debolezza del prezzo del petrolio che scivola di circa il 3% sui mercati internazionali, con Leonardo che perde l’1,9% dopo lo scivolone della vigilia sul rinvio dell’Ipo di Drs.

In rialzo invece Hera del 2,7% dopo i conti diffusi alla vigilia, con Campari in aumento dell’1,2% e Tim leggermente positiva. Fuori dal paniere principale in crescita superiore al 2% Mediaset dopo che il titolo ha comunque recuperato la quota pre Covid, mentre corre di oltre il 20% sopra 0,8 euro la Società editoriale il Fatto (Seif) nonostante il divieto di immissione di ordini senza limite di prezzo annunciato ieri da Borsa italiana. (ANSA).







