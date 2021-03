Borsa: Europa poco mossa dopo Wall Street, Milano +0,25%

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 16 MAR – Si muovono con cautela le principali Borse europee sulla scia dell’andamento contrastato degli scambi Usa dopo dati non in linea con le stime in termini di vendite al dettaglio. Milano limita il rialzo allo 0,25%, Madrid (-0,02%) gira in negativo e Parigi (+0,07%) resiste sopra la parità. Fanno meglio Londra (+0,49%) e Francoforte (+0,92%), dove corre Volkswagen (+16,73%) dopo i conti, le stime sul 2021 e la sfida lanciata a Tesla (-0,21%) sull’auto elettrica. Amplia il calo il greggio (Wti -1,8% a 64,2 dollari al barile), mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale fino a 96,6 punti. Sui mercati prevale l’attesa per i segnali che la Fed darà domani sulle prossime mosse, al di là della decisione immediata sui tassi, che sono previsti invariati.

Effetto conti sul telefonico Iliad (+5,5%), seguita da Cellnex (+3,9%), Inwit (+3% a Milano) e Bt (+2,27%). In campo farmaceutico sprint di AstraZeneca (+3,8%), dopo che l’Ema ha annunciato una decisione sul vaccino entro giovedì, escludendo per il momento correlazioni dirette tra casi sospetti e inoculazioni. Sugli scudi anche Diasorin ( +3,73%). Segno meno per i petroliferi Bp (-2,17%), Total (-2,15%), Shell (-2,1%) ed Eni (-1,7%). In campo bancario bene Banco Bpm (+2,9%), Bper (+1,7%) e Unicredit (+1,6%), insieme a Barclays 8+1%). Negative invece NatWest (-2%), Commerzbank (-2%), dopo le improvvise dimissioni del presidente del consiglio di sorveglianza Hans Joerg Vetter per motivi di salute, Bnp (-1,54%) e SocGen (-1,51%). (ANSA).







