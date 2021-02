Borsa: Europa poco ottimista con future Usa in lieve rialzo

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 04 FEB – Poco ottimiste le principali Borse europee, mentre sono cauti i future Usa, soprattutto sul Down Jones, in una giornata in cui la Bce ha sottolineato i rischi economici derivanti dal perdurare della pandemia, mentre la Bank of England lascia invariati i tassi, come atteso. Negli Usa intanto emerge un calo delle nuove richieste di disoccupazione a gennaio e sono attesi altri dati macroeconomici sugli ordinativi. In Europa in testa Madrid (+0,8%), allineate Parigi e Francoforte (+0,4%), mentre arretra Londra (-0,2%). Bene Milano (+0,7%) con lo spread in zona 102, nella giornata in cui Mario Draghi inizia le consultazioni con i partiti per la formazione di un nuovo governo.

L’indice d’area del nuovo continente, Stoxx 600, guadagna quasi lo 0,3%, trainato dai comparti salute e finanza, ma appesantito da utility e energia. Tra i farmaceutici, in maggioranza in rialzo, corre Bayer (+5,1%) sull’annuncio della risoluzione di alcuni contenziosi, in controtendenza alcuni altri, come Recordati (-1,2%). Bene le banche, a partire da Banco Bilbao (+6,5%) e Fineco (+5,3%). In ordine sparso i petroliferi, con in positivo alcuni, da Lundin (+2,7%) a Omv (+2,6%), e in negativo altri, da Aker (-1,9%) a Neste Oyj (-1,7%), mentre il greggio sale (+0,6%) a 56 dollari l’oncia.

