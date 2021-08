Borsa: Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,6%

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 06 AGO – Le Borse europee sono in timido rialzo con Milano (+0,6%) maglia rosa, rispetto ad un avvio poco mosso. Gli investitori restano alla finestra in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Usa con i futures a Wall Street contrastati. Sotto i rifletti l’andamento dei contagi della variante Delta i cui effetti potrebbero incidere sulla ripresa economica globale. Sul fronte valutario l’euro sul dollaro è poco mosso a 1,1811.

Piatto l’indice d’area stoxx 600. Si muovono in terreno positivo Londra, Parigi e Madrid (+0,1%), Francoforte (+0,2%). I listini sono sostenuti dal comparto finanziario (+0,6%) con le assicurazioni (+1,2%) e le banche (+0,6%). In rialzo anche l’energia (+0,4%) con il prezzo del petrolio Wti che sfiora i 70 dollari al barile (+1,3%) e il Brent a 72,12 dollari (+1,2%).

A Piazza Affari sugli scudi Bper (+5%) e Banco Bpm (+4,1%), quest’ultima dopo il balzo dell’utile nel primo semestre. Ben intonata anche Pirelli (+3,7%) e Unipol (+2,7%), dopo i conti.

Resta debole Mps (-0,6%), alle prese con il possibile matrimonio con Unicredit (+0,4%). Poco mossa Cattolica (-0,1%), con i risultati semestrali. (ANSA).







